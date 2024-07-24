Додому повернулися ще 7 українських дітей

Сьогодні в Україну повернулися семеро українських дітей з тимчасово окупованих територій, повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Одна з них – 12-річна дівчинка, батьки якої служать в Збройних силах України. Вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.

Двоє братів, 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території, але тепер вони у безпеці під тимчасовою опікою їхньої хрещеної.

18-річний хлопець та 19-річна дівчина з Херсонщини, яких прийомні батьки покинули на окупованій території. Вони отримували погрози через свою проукраїнську позицію. Тепер Україна забезпечить їм необхідну підтримку та допоможе розпочати нове життя.

14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст, нарешті возз’єднався зі своєю матір’ю після двох років розлуки.

Сьома дитина — хлопець-підліток, мати якого досі перебуває в окупації.