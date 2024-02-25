До законопроєкту про мобілізацію подано майже 4,2 тисячі поправок

Народні депутати подали 4195 правок до другого читання законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№10449).

Про це секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (парламентська фракція «Голос») повідомив у коментарі Укрінформу.

«До законопроєкту про мобілізацію подали 4195 правок. Це остаточна кількість. Порівняльна таблиця – понад 1,4 тисячі сторінок», – зазначив Костенко.

Він уточнив, що більшість правок – суттєві, але часто повторюються, тобто різні народні депутати подали до другого читання законопроєкту фактично аналогічні пропозиції.

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№10449).

21 лютого закінчився термін подачі депутатських правок і пропозицій до другого читання відповідного проєкту закону.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочне напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію 27 лютого.