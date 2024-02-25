Суспільство

До законопроєкту про мобілізацію подано майже 4,2 тисячі поправок

25 Лютого 2024 14:51
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закон, мобілізація
Стокове фото / Фото Getty Images

Народні депутати подали 4195 правок до другого читання законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№10449).

Про це секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (парламентська фракція «Голос») повідомив у коментарі Укрінформу.

«До законопроєкту про мобілізацію подали 4195 правок. Це остаточна кількість. Порівняльна таблиця – понад 1,4 тисячі сторінок», – зазначив Костенко.

Він уточнив, що більшість правок – суттєві, але часто повторюються, тобто різні народні депутати подали до другого читання законопроєкту фактично аналогічні пропозиції.

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№10449).

21 лютого закінчився термін подачі депутатських правок і пропозицій до другого читання відповідного проєкту закону.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочне напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію 27 лютого.


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