До відновлення тепла в Києві залучили додаткові бригади з регіонів – Кулеба

У Києві триває відновлення теплопостачання у 143 будинках, більшість із яких — багатоповерхівки з локальними аваріями. Частина будинків залишається без тепла з 9 січня після масованої атаки РФ.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба у соцмережах.

За його словами, понад 100 будинків, де зараз тривають роботи, — це багатоповерхівки, у яких протягом доби виникли локальні аварії через низькі температури та зношену інфраструктуру.

Кулеба зазначив, що ще 30 будинків не вдалося підключити до тепла після обстрілу Києва 9 січня. Станом на попередню добу таких будинків було 46, тобто за день відновили теплопостачання у 16 багатоповерхівках.

За його словами, кількість ремонтних команд уже збільшили. Протягом дня на об’єктах працюють додаткові 18 бригад — 10 від Укрзалізниці та по чотири з Фастова й Обухова. Уже з завтрашнього дня до робіт долучаться ще 20 бригад від Укрзалізниці та ремонтні команди з Рівненської області.

Віце-прем’єр подякував Укрзалізниці, регіонам, громадам і фахівцям, які працюють на місцях цілодобово, та закликав інші області долучатися до підтримки столиці, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі киян.