Суспільство

До України з російської окупації повернули ще 10 дітей 
20 Червня 2024 13:44
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До Україну з окупації повернули десятьох українських дітей разом із родинами.

Про це у Telegram 20 червня повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

“Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна “влада”, — розповів Лубінець.

Він також поінформував, що так звана окупаційна влада змушувала маленьких українців ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн РФ.

“Країни, яка принесла розруху, страх та безлад. На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож аби цього не трапилося, українці ухвалюють рішення зашити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей”, — написав уповноважений ВР з прав людини.

Лубінець додав, що ті, хто повернувся, вже відвідав Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.


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