До Сухопутних військ переводять 50 тисяч військових з інших родів військ, – ЗМІ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський віддав наказ про переведення до складу Сухопутних військ 50 тисяч бійців із інших родів та видів військ.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на власні джерела.

Це рішення стало частиною підготовки до запуску механізму ротацій в армії, оскільки поточні можливості для поповнення підрозділів є обмеженими.

“Завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій”, — розповів УП неназваний співрозмовник.

За словами співрозмовника видання, ці заходи не мають жодного відношення до можливих мирних переговорів чи заморожування лінії фронту, і ротації будуть продовжуватися навіть в умовах повномасштабної війни.

Раніше, 14-го січня, повідомлялося, що командування Збройних сил розпочало масштабне переведення авіаційного персоналу та обслуги зенітних комплексів у піхотні підрозділи.

“Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони”, – повідомили тоді у Генштабі.