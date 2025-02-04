Суспільство

До Сухопутних військ переводять 50 тисяч військових з інших родів військ, – ЗМІ
4 Лютого 2025 11:07
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Тренування українських військових / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
Тренування українських військових / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський віддав наказ про переведення до складу Сухопутних військ 50 тисяч бійців із інших родів та видів військ.

 Про це пише “Українська правда” з посиланням на власні джерела.

Це рішення стало частиною підготовки до запуску механізму ротацій в армії, оскільки поточні можливості для поповнення підрозділів є обмеженими.

“Завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій”, — розповів УП неназваний співрозмовник.

За словами співрозмовника видання, ці заходи не мають жодного відношення до можливих мирних переговорів чи заморожування лінії фронту, і ротації будуть продовжуватися навіть в умовах повномасштабної війни.

Раніше, 14-го січня, повідомлялося, що командування Збройних сил розпочало масштабне переведення авіаційного персоналу та обслуги зенітних комплексів у піхотні підрозділи.

“Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони”, – повідомили тоді у Генштабі.


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