До “РДК” вступили колишні бійці “ПВК Вагнер” та “Шторм-Z”

До підрозділу «Русский добровольческий корпус», який воює на боці України, вступили колишні бійці з «ПВК Вагнер» та «Шторм-Z».

Про це розповів очільник підрозділу росіянин Денис Нікітін, також відомий під позивним «White Rex».

Нові російські бійці «РДК», які нещодавно воювали проти України, вже встигли допомогти відвоювати частину української території.

«Я можу відкрити завісу таємниці, боєць “ПВК Вагнер” та боєць “Шторм-Z” брали участь у звільненні 200 квадратних метрів української землі за Україну у складі РДК», – розповів Денис Нікітін.

Командир «РДК» зазначив, що поки вважає вдалим експеримент з вербування колишніх російських найманців.

Також командування РДК займається перемовинами з іншими бійцями «ПВК Вагнер», які не воювали на території України та не бажають входити до структур міноборони Росії.

«Вони можуть продовжити займатися улюбленою справою, але тепер у складі РДК та моє завдання як командира їм цю можливість надати», – розповів «White Rex».

До підрозділу «Русский добровольческий корпус» також приймають колишніх російських військових та звичайних росіян-добровольців.

«Нові рекрути РДК прибули до України та готові стати повноцінними бійцями Корпусу. Вперед дорога на нашу базу, курс молодого бійця, тренування та випробування та, звичайно, війна, заради якої вони приїхали», – нещодавно написали на сторінці підрозділу.