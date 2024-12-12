До протестувальників у Грузії доєдналися держслужбовці

На 14-й день акції протесту біля парламенту Грузії до мітингувальників долучилися працівники державного сектору, зокрема викладачі та вчителі.

Про це повідомляє InterPressNews.

За словами протестувальників, їх участь у демонстраціях зумовлена двома основними причинами: відмовою уряду Грузії від заявки на членство в ЄС до 2028 року та зростанням тиску й залякувань з боку влади.

“Ми закликаємо припинити насильство проти нас і використання різних форм залякування, яких останнім часом було чимало”, — заявив співробітник мерії Ґіґа Сопромадзе.