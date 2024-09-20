Політика

До неділі новий уряд Франції буде остаточно сформовано
20 Вересня 2024 11:51
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уряд, франція
Мішель Барньє / Фото з відкритих джерел

Остаточний склад уряду Франції буде сформовано до неділі. Глава уряду Мішель Барньє показав попередній список із тридцяти восьми міністрів президенту Франції Еммануелю Макрону в Єлисейському палаці. 

Про це повідомляє BFMTV.

«Уряд Мішеля Барньє буде представлений до неділі після проведення звичайних етичних перевірок”, – оголосила пресслужба прем’єр-міністра Франції після його зустрічі з президентом. 

Згідно з заявою, дискусія з Еммануелем Макроном була конструктивною, а новий уряд “дотримується балансу”.

Барньє представив список з 38 міністрів, у тому числі 16 повноправних (у Франції міністри мають ранги – державні міністри, повноправні міністри, міністри-делегати та державні секретарі – ред.)

У списку сім макроністів, троє республіканців, двоє – від “Демократичного фронту”, один – від “Горизонтів” і один – від центристської партії UDІ.

За інформацією журналістів, декілька міністрів в новому уряді можуть залишитись на своїх посадах. Серед них Себастьян Лекорню, відповідальний за Збройні сили.

На посаду міністра закордонних справ обговорюється ім’я нинішнього міністра-делегата з питань Європи Жан-Ноеля Барро. 

Вже відомо, що Жеральд Дармамен не залишиться міністром внутрішніх справ. На цю провідну посаду прем’єр-міністр запропонував кандидатуру Бруно Рітейло, голови групи “Республіканці”.

У цьому поки що неофіційному переліку переважають представники правих політичних сил, однак бракує кандидатів від лівих, чий блок переміг на останніх виборах. Раніше один з його учасників – Соціалістична партія – заявляла, що голосуватиме за вотум недовіри цьому складу уряду в Національній асамблеї. 


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