До “Київтеплоенерго” прийшли з обшуками

Правоохоронці прийшли з обшуками на підприємство “Київтеплоенерго”. Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю запчастин, яка нібито була виконана з порушеннями.

“У результаті дій правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об’єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу”, – йдеться у повідомленні підприємства.

Також у “Київтеплоенерго попередили, що втручання правоохоронців “може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам”.

“Київтеплоенерго” зазначило, що готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію.