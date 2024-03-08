Політика

До Києва прибув віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

8 Березня 2024 11:43
читать на русском →
Євросоюз
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на вокзалі у Києві / Фото з соцмережі Х Домбровскіса

У п’ятницю, 8 березня, до Києва із робочим візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Про це він написав у Х.

“Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі”, – написав Домбровскіс.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Березня 2024 12:20

Який мобілізаційний резерв має Україна (дослідження)
8 Березня 2024 10:59

Чисельність жінок у ЗСУ збільшується
8 Березня 2024 10:49

Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська в Україну
8 Березня 2024 09:25

Спецпредставник Китаю побував в Україні: йому показали уламки збитих ракет із КНДР
8 Березня 2024 08:09

Внаслідок нічного обстрілу Чугуєва постраждала трирічна дитина
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки