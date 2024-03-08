До Києва прибув віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

У п’ятницю, 8 березня, до Києва із робочим візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Про це він написав у Х.
“Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі”, – написав Домбровскіс.
Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 8, 2024
Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль.
Їхнє майбутнє в Європі
🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/UdZKja55Gj