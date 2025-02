До Києва прибула голова Європейського інвестиційного банку

Сьогодні, 10 лютого, голова Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо прибула з візитом до Києва. Деталей щодо програми візиту не повідомляється.

Про це в соцмережі X повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

“Чудово приїхати до Києва з Надією Кальвіньо, яку тепло зустрів Олександр Перцовський. Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ”, – написала Матернова.

Нагадаємо, 19 країн Європейського Союзу запропонували розширити фінансування виробництва озброєнь через Європейський інвестиційний банк. Ініціативу представили 31 січня.

Great to arrive in Kyiv with @NadiaCalvino, welcomed warmly by @Pertsovskyi_O. Another excellent journey with @Ukrzaliznytsia—proud of 🇪🇺 role in its resilience and modernization alongside @EIB. pic.twitter.com/R6SLd4JzeA