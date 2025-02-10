Політика

До Києва прибула голова Європейського інвестиційного банку
10 Лютого 2025 10:59
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Голова ЄІБ Надія Кальвіньо у Києві / Фото: x.com/kmathernova
Голова ЄІБ Надія Кальвіньо у Києві / Фото: x.com/kmathernova

Сьогодні, 10 лютого, голова Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо прибула з візитом до Києва. Деталей щодо програми візиту не повідомляється.

Про це в соцмережі X повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

“Чудово приїхати до Києва з Надією Кальвіньо, яку тепло зустрів Олександр Перцовський. Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ”, – написала Матернова.

Нагадаємо, 19 країн Європейського Союзу запропонували розширити фінансування виробництва озброєнь через Європейський інвестиційний банк. Ініціативу представили 31 січня.


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