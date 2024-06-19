Політика

До комюніке Саміту миру приєдналася Організація американських держав
19 Червня 2024 19:15
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саміт
Ілюстративне фото / ОП

Організація американських держав (ОАД) підписалася під комюніке Глобального саміту миру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

“Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної”, – зазначив глава держави у вечірньому відеозверненні.

Крім того, глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом.

“Ми дуже сподіваємося, що Індія стане частиною цього комюніке, тому що це дуже важливо”, – наголосив Єрмак.

Радник індійського прем’єра зазначив, що Індія підтримує мир і детально опрацює документ.


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