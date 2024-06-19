До комюніке Саміту миру приєдналася Організація американських держав

Організація американських держав (ОАД) підписалася під комюніке Глобального саміту миру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної”, – зазначив глава держави у вечірньому відеозверненні.

Крім того, глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом.

“Ми дуже сподіваємося, що Індія стане частиною цього комюніке, тому що це дуже важливо”, – наголосив Єрмак.

Радник індійського прем’єра зазначив, що Індія підтримує мир і детально опрацює документ.