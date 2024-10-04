До кінця року в Україні планують мобілізувати ще 200 тисяч людей, проте реалізувати ці плани стає дедалі важче.

Про це пише The Times із посиланням на секретаря Комітету Ради з питань нацбезпеки Романа Костенка.

Видання, посилаючись на працівника ТЦК з Одеської області, зазначає, що “відомство значно не досягає поставлених цілей”.

“Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку”, – сказав він.

За його словами до ТЦК приходять чоловіки з різного роду захворюваннями, з якими неможливо мобілізувати – це туберкульоз, гепатит або ВІЛ. Дуже часто їх направляють на ВЛК лише для того, щоб переконатись в їхніх хворобах.

Мобілізація в Україні “пішла на спад” порівняно з показниками кількох місяців після ухвалення відповідного закону, сказав в інтерв’ю NV секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко.

“Мобілізація погіршилася, вона погіршилася на даний момент порівняно з тими місяцями, що були. Потрібно не боятися цього говорити, треба вживати заходів. Для когось ці заходи звучатимуть радикально, кардинально”, – сказав Костенко.