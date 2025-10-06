До кінця року не менше ніж 50% зброї на фронті має бути вітчизняного виробництва — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій доручив уряду, виробникам та іншим задіяним інституціям забезпечити, щоб до кінця року на фронті як мінімум 50% озброєння було українського виробництва.

За словами Зеленського, наразі понад 40% зброї, яка застосовується на фронті, українського виробництва або з участю України. Він підкреслив, що це співвідношення має рости.

Президент також заявив про плани запуску програми «Зброя» — експортно-імпортної системи озброєнь. Він доручив розробити ключові елементи програми, а також зазначив, що вже є домовленості про відкриття платформ у Європі, США та на Близькому Сході.

Крім цього, Зеленський наголосив на досягненнях оборонно-промислового комплексу:

Україна вже виробляє близько 40 самохідних артилерійських систем «Богдана» щомісяця;

Успішне застосування морських дронів, які, на його думку, допомогли повернути контроль над частиною Чорного моря, суттєво позначилося на змінах у морській оборонній стратегії багатьох держав;

До 2026 року планується, щоб обсяги виробництва дронів і ракет становили еквівалент 35 млрд доларів.

Зеленський зауважив, що для цього потрібне належне фінансування. Він вважає, що експорт озброєнь, які зараз є в надлишку, може забезпечити ресурс для виробництва тих типів зброї, які країна ще потребує.