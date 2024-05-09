До Харкова протягом квітня намагалися провезти 38 кілограмів вибухівки

Протягом квітня на блокпостах при в’їзді до Харкова нацгвардійці виявили майже 38 кг вибухівки, яку правопорушники намагалися завезти у місто або здійснити транзит через нього.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада НГУ.

Серед вибухових речовин, які намагалися привезти до Харкова, — тротил, пластид, гексоген.

Загалом протягом квітня кінологічними парами було знайдено:

автоматів АКС-У – 4 шт.;

пістолет ТТ – 1 шт.;

холодної зброї – 2 шт.;

набоїв калібру 7,62 – 440 шт.;

набоїв калібру 5,45 – 1 787 шт.;

набоїв калібру 5,56 – 1 285 шт.;

гранат різних видів та модифікацій – 9 шт.;

універсальних запалів – 8 шт.;

підривачів різних видів – 207 шт.;

тротилу – 6 кг 800 г;

пластиду – 18 кг 680 г;

гексогену – 12 кг 300 г;

вогневий шнур – 46 метрів;

мін різних видів та модифікацій – 14 шт.;

осколкових боєприпасів калібру 40 мм для підствольних гранатометів – 12 шт.;

пострілів для ручного протитанкового гранатомета – 3 шт.;

детонаторів різних видів – 174 шт.;

пігулок “Метадону”, “Лірики”, “Прегабаліну”, “Екстазі”, “Морфіну” – 76 шт.;

ін’єкційних наркотичних засобів – 16 ампул.;

а також кристалічні наркотичні засоби та наркотичні засоби рослинного походження.

Найбільше зброї та вибухівки знаходять на блокпості на в’їзді до Харкова зі сторони Чугуєва.