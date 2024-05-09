Кримінал

До Харкова протягом квітня намагалися провезти 38 кілограмів вибухівки

9 Травня 2024 15:05
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війна, нацгвардія
Службовий собака виявив небезпечний вантаж у машині на блокпості Харківщини / Фото: 5-та Слобожанська бригада НГУ

Протягом квітня на блокпостах при в’їзді до Харкова нацгвардійці виявили майже 38 кг вибухівки, яку правопорушники намагалися завезти у місто або здійснити транзит через нього.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада НГУ.

Серед вибухових речовин, які намагалися привезти до Харкова, — тротил, пластид, гексоген.

Загалом протягом квітня кінологічними парами було знайдено: 

  • автоматів АКС-У – 4 шт.; 
  • пістолет ТТ – 1 шт.; 
  • холодної зброї – 2 шт.; 
  • набоїв калібру 7,62 – 440 шт.; 
  • набоїв калібру 5,45 – 1 787 шт.; 
  • набоїв калібру 5,56 – 1 285 шт.;  
  • гранат різних видів та модифікацій  – 9 шт.; 
  • універсальних запалів – 8 шт.; 
  • підривачів різних видів – 207 шт.; 
  • тротилу – 6 кг 800 г; 
  • пластиду – 18 кг 680 г; 
  • гексогену – 12 кг 300 г; 
  • вогневий шнур – 46 метрів; 
  • мін різних видів та модифікацій – 14 шт.; 
  • осколкових боєприпасів калібру 40 мм для підствольних гранатометів – 12 шт.; 
  • пострілів для ручного протитанкового гранатомета – 3 шт.; 
  • детонаторів різних видів – 174 шт.;
  • пігулок “Метадону”, “Лірики”, “Прегабаліну”, “Екстазі”, “Морфіну” – 76 шт.; 
  • ін’єкційних наркотичних засобів – 16 ампул.; 
  • а також кристалічні наркотичні засоби та наркотичні засоби рослинного походження.

Найбільше зброї та вибухівки знаходять на блокпості на в’їзді до Харкова зі сторони Чугуєва.


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