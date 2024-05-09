До Харкова протягом квітня намагалися провезти 38 кілограмів вибухівки

Протягом квітня на блокпостах при в’їзді до Харкова нацгвардійці виявили майже 38 кг вибухівки, яку правопорушники намагалися завезти у місто або здійснити транзит через нього.
Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада НГУ.
Серед вибухових речовин, які намагалися привезти до Харкова, — тротил, пластид, гексоген.
Загалом протягом квітня кінологічними парами було знайдено:
- автоматів АКС-У – 4 шт.;
- пістолет ТТ – 1 шт.;
- холодної зброї – 2 шт.;
- набоїв калібру 7,62 – 440 шт.;
- набоїв калібру 5,45 – 1 787 шт.;
- набоїв калібру 5,56 – 1 285 шт.;
- гранат різних видів та модифікацій – 9 шт.;
- універсальних запалів – 8 шт.;
- підривачів різних видів – 207 шт.;
- тротилу – 6 кг 800 г;
- пластиду – 18 кг 680 г;
- гексогену – 12 кг 300 г;
- вогневий шнур – 46 метрів;
- мін різних видів та модифікацій – 14 шт.;
- осколкових боєприпасів калібру 40 мм для підствольних гранатометів – 12 шт.;
- пострілів для ручного протитанкового гранатомета – 3 шт.;
- детонаторів різних видів – 174 шт.;
- пігулок “Метадону”, “Лірики”, “Прегабаліну”, “Екстазі”, “Морфіну” – 76 шт.;
- ін’єкційних наркотичних засобів – 16 ампул.;
- а також кристалічні наркотичні засоби та наркотичні засоби рослинного походження.
Найбільше зброї та вибухівки знаходять на блокпості на в’їзді до Харкова зі сторони Чугуєва.