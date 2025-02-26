Суспільство

До двох зросло число загиблих внаслідок російського удару на Київщині
26 Лютого 2025 12:13
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На Київщині під завалами після атаки дронів знайшли другого загиблого / Фото: Поліція Київщини
На Київщині під завалами після атаки дронів знайшли другого загиблого / Фото: Поліція Київщини

Вночі 26 лютого окупанти завдали удару по Бучанському району Київської області. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у приватному будинку тіло загиблої жінки. Ще одну жертву знайшли під завалами пізніше.

Про це повідомили в ДСНС Київщини.  

“Пошукові роботи  в селищі Крюківщина завершено. О 10:35 виявлено тіло другої загиблої особи”, – повідомили в рятувальники.   

Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, гаражні приміщення, паркан, автомобілі.

У цьому ж районі пошкоджено ще чотири багатоповерхівки. Крім того, постраждали 19-річна дівчина та 43-річний чоловік.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області.

Нагадаємо, 26 лютого РФ атакувала Україну 177 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами. Станом на 9:00 підтверджено збиття 110 “шахедів” та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Внаслідок дронової атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Наслідки пожежі в Київській області / Фото: ДСНС та поліція Київщини

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До двох зросло число загиблих внаслідок російського удару на Київщині
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