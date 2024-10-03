До 15 років засудили харків’ян, які працювали на російську розвідку

Мешканців Харкова, брата й сестру, які працювали на воєнну розвідку РФ та відслідковували маршрути залізничних ешелонів Сил оборони засудили до 15 років.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначено, що фігурантів завербував у 2023 році співробітник ГРУ, і за його вказівкою харківʼяни відслідковували маршрути та графік руху залізничних ешелонів українських військових. Відомо, що засуджені акцентували увагу на місця тимчасових зупинок та розвантаження військової техніки і боєприпасів.

“Розвідувальну інформацію ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі Укрзалізниці, а також для планування диверсій”, – пояснюють у матеріалі.

Водночас акцентується, що засуджені збирали для росіян дані про пункти базування українських військ у районах Балаклії та Ізюму.

Відповідно до слідства, окупанти помітили брата й сестру через їхні антиукраїнські дописи у проросійських каналах у Telegram.

Їх затримали в березні 2024 року. Під час обшуку у фігурантів вилучили компʼютерну техніку й мобільні телефони із доказами листування із спецслужбою РФ.

“На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)”, – резюмують у СБУ.

Зловмисникам призначили 15 років за ґратами.