Економіка

Споживання електрики зросло через похолодання
6 Січня 2025 14:14
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6 січня споживання електроенергії в Україні на 5,6% вище, ніж у такий самий час попереднього робочого дня, 3 січня.

Причиною цього стало зниження температури в більшості регіонів, повідомили в Міністерстві енергетики та Укренерго.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи після 13 масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру України. Минулої доби фахівці відновили електропостачання для 33 659 споживачів, які залишилися без енергії через бойові дії.

Укренерго закликає українців раціонально використовувати електроенергію для зниження навантаження на енергосистему.


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