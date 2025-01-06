Довженко-Центр запустив онлайн-кінотеатр

На платформі “Довженко-Центр. Онлайн” стартував онлайн-кінотеатр, де можна переглядати українські стрічки з різних епох за 85 грн за фільм.

Це доступ до фільмів, які раніше були доступні лише на фестивалях та спеціальних показах.

“На платформі представлено фільми, оцифровані нашою Кінолабораторією, які нещодавно можна було переглянути лише на фестивалях, спеціальних показах і програмах. Фільми можна дивитися окремо або в межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно. Фільми та колекції будуть постійно змінюватись і доповнюватись”, – повідомили у центрі.