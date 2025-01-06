У Харкові після трирічної паузи хочуть відновити будівництво нового онкоцентру

Будівництво онкоцентру в Харкові, заморожене через війну та проблеми з підрядником, планують відновити.
Про це 6 січня повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає “Суспільне“.
Наразі триває коригування проєкту 2019 року з урахуванням нових реалій, зокрема додавання укриттів та захисних споруд. За словами Синєгубова, Міністерство охорони здоров’я вже виділило 50 млн грн на відновлення будівництва, а обласний бюджет покриє витрати на оновлення проєкту, що оцінюються в 24 млн грн.
Онкоцентр будують у межах програми “Велике будівництво”. Загальна вартість проєкту перевищує півтора мільярда гривень. Підрядника визначать після завершення коригування, яке заплановано до квітня 2025 року, після чого оголосять тендер.
Розрахований на 510 ліжок, Обласний центр онкології у лісопарковій зоні в Помірках, за проєктом, мав отримати новозбудований чотириповерховий лікувально-діагностичний корпус та відділення променевої терапії. Також в проєкті — реконструкція старого корпусу під поліклінічне відділення.