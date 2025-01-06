У Харкові після трирічної паузи хочуть відновити будівництво нового онкоцентру

Будівництво онкоцентру в Харкові, заморожене через війну та проблеми з підрядником, планують відновити.

Про це 6 січня повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає “Суспільне“.

Наразі триває коригування проєкту 2019 року з урахуванням нових реалій, зокрема додавання укриттів та захисних споруд. За словами Синєгубова, Міністерство охорони здоров’я вже виділило 50 млн грн на відновлення будівництва, а обласний бюджет покриє витрати на оновлення проєкту, що оцінюються в 24 млн грн.

Онкоцентр будують у межах програми “Велике будівництво”. Загальна вартість проєкту перевищує півтора мільярда гривень. Підрядника визначать після завершення коригування, яке заплановано до квітня 2025 року, після чого оголосять тендер.

Будівництво Онкоцентру у Харкові, 2021 рік / Фото: Харківська облдержадміністрація

Розрахований на 510 ліжок, Обласний центр онкології у лісопарковій зоні в Помірках, за проєктом, мав отримати новозбудований чотириповерховий лікувально-діагностичний корпус та відділення променевої терапії. Також в проєкті — реконструкція старого корпусу під поліклінічне відділення.