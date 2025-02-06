Для військових ТЦК розробляють правила поводження з військовозобов’язаними

Для військовослужбовців територіальних центрів комплектування планують розробити спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

Про це в інтерв’ю hromadske повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, документ мають створити упродовж лютого. Він допоможе уникнути порушень прав людини та знизити суспільне напруження.

“На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає”, — заявив Саранцев.

Також Саранцев закликав людей не поширювати такі терміни як “бусифікація” чи “людолови”, назвавши їх частиною російської ІПСО.