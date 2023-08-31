Для українських школярів, які навчаються за кордоном, затверджено нову програму навчання

Для учнів, які навчаються за кордоном, затвердили програму з українознавчим компонентом. Тобто їм потрібно буде відвідувати лише деякі предмети, які вони не зможуть вивчати у школах ЄС.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Для річного оцінювання буде необхідно складати лише предмети українознавчого компонента, які вивчатимуть дистанційно. До них входить українська мова, література та історія.

З інших предметів (як от математика, природничі науки) українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонних закладів освіти.

За даними МОН у 2022-2023 році за межами України навчались близько 500 тисяч українських дітей.

“За кордоном діти, як правило, зобов’язані відвідувати місцеву школу. Тож навчання ще й в українському закладі може бути складним через подвійне навантаження для дитини.

Щоб уникнути цього, але зберегти українським дітям зв’язок з рідною країною, ми створили цю освітню програму, яка передбачає вивчення лише українського компонента – мови, літератури, історії та інших предметів, які не вивчають у закордонних школах“, – зазначив міністр Оксен Лісовий.

Він додав, що далі рішення про організацію такого навчання мають затвердити в уряді.

У МОН також планують визначити окремі школи з класами дистанційного вивчення цих предметів у різних регіонах України.