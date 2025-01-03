Для продажу авто тепер не потрібно йти в ТЦК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує порядок торгівлі автомобілями, зареєстрованими в Головному сервісному центрі МВС.
Згідно із новим законопроєктом №9083, продавці вживаних автомобілів:
- звільняються від обов’язкової перереєстрації машин, які вони купують для подальшого продажу.
- звільняються від обов’язку подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою ТЦК та СП про взяття (чи зняття) на військовий облік вживаних машин, які купили для подальшого продажу.
Автори законопроєкту вважають, що попередні правила створювали додаткові адміністративні та фінансові бар’єри для торгівців, що призводило до незаконних схем і втрат державних податків. Нові зміни мають сприяти детінізації ринку вживаних автомобілів і ліквідації таких схем.