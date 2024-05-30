Для потреб України у війні: США відкрили завод артснарядів у Техасі

Новий оборонний завод у штаті Техас має виробляти 30 тисяч снарядів 155 мм щомісяця для забезпечення потреб України на війні.

Репортаж із заводу зробило видання The New York Times.

Щоб забезпечити ЗСУ достатньою кількістю артилерії, Пентагон минулого року сформував завдання виробляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Заводи в Скрентоні і Вілкс-Барре у штаті Пенсильванія разом виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць. Новий завод General Dynamics в Мескіті, штат Техас, вироблятиме 30 тисяч снарядів щомісяця, коли вийде на повну потужність. Завдяки новим технологіям виробництво йтиме швидше, ніж у Пенсильванії.

Завод будували близько 10 місяців, раніше на цьому місці було просто поле.

“Промислова база реагує, коли ви її фінансуєте. Коли уряд і промисловість працюють спільно, а Конгрес дає нам достатню свободу дій, ми все ще можемо робити великі справи в цій країні дуже швидко”, — сказав Вільям А. Лаплант, директор із закупівель Пентагону.

За словами пана Лапланта, з початку війни в лютому 2022 року Сполучені Штати надали Києву понад три мільйони 155-міліметрових снарядів. У 2023 році Україна випускала на полі бою 4-7 тисяч таких снарядів, але через затримку допомоги від США, яку врешті ухвалили у квітні 2024-го, в Сил оборони України відчувалася гостра нестача боєприпасів.