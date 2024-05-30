Для отримання українського громадянства треба буде скласти іспит з історії та основ Конституції

Люди, які хочуть отримати громадянство України, повинні скласти іспити з Історії України та основ Конституції.

Відповідне рішення сьогодні 30 травня ухвалив уряд.

Оновлення стосуватимуться іноземців, осіб без громадянства та тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит, що може бути пов’язано з відтермінуванням у зв’язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо.

Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом.

Аби скласти іспит, потрібно виконати:

20 завдань з основ Конституції України;

25 завдань з історії України.

Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. У разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.