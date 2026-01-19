В Україні офіційно врегулювали множинне громадянство: що змінилося з 16 січня

З 16 січня 2026 року в Україні набрав чинності Закон № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття, збереження та втрати громадянства. Документ уперше визначає випадки визнання множинного громадянства та передбачає спрощені процедури для окремих категорій іноземців.
Про це повідомляє Державна міграційна служба України.
Закон України “Про громадянство України” доповнили його новою статтею 5-1, яка визначає випадки, за яких Україна визнає наявність множинного громадянства. Таким чином держава вперше на законодавчому рівні врегулювала питання подвійного та множинного громадянства.
Що ще передбачає Закон №4502-ІХ
- Окремі спрощення передбачені для військовослужбовців-іноземців та членів їхніх родин. Вони можуть подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянами України замість зобов’язання припинити іноземне громадянство. Така ж можливість надана родинам військових, які загинули під час служби. Визначено перехідний період до 16 липня 2026 року для військовослужбовців-іноземців і членів їхніх родин, які набули громадянство України з 1 січня 2018 року, але не можуть виконати зобов’язання щодо припинення іноземного громадянства.
- Спрощений порядок набуття громадянства України запроваджено для громадян Польщі, Чехії, Німеччини, Канади та США — шляхом подання декларації про визнання себе громадянами України.
- Для осіб, які набувають громадянство за територіальним походженням, встановлено обов’язок складання іспитів на знання Конституції України, історії України та рівня володіння державною мовою.
- Розширено перелік підстав для втрати громадянства України. Зокрема, громадянство може бути припинене у випадках, що становлять загрозу національній безпеці або пов’язані з участю у збройній агресії проти України.