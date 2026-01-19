В Україні офіційно врегулювали множинне громадянство: що змінилося з 16 січня

З 16 січня 2026 року в Україні набрав чинності Закон № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття, збереження та втрати громадянства. Документ уперше визначає випадки визнання множинного громадянства та передбачає спрощені процедури для окремих категорій іноземців.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Закон України “Про громадянство України” доповнили його новою статтею 5-1, яка визначає випадки, за яких Україна визнає наявність множинного громадянства. Таким чином держава вперше на законодавчому рівні врегулювала питання подвійного та множинного громадянства.

Що ще передбачає Закон №4502-ІХ