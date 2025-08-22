Держдеп США перевірить 55 млн власників віз — у разі порушень візу анулюють, а іноземця депортують

Державний департамент США заявив, що перевіряє понад 55 мільйонів громадян інших країн, які мають діючі американські візи, на предмет можливих порушень міграційного законодавства, повідомляє Associated Press.

Держдеп заявив агентству, що “постійно” перевіряє власників віз США на відповідність правилам. Зокрема, відомство вивчає, чи не перевищено термін перебування за візою, і з’ясовує, чи пов’язана людина зі злочинністю або тероризмом. Якщо виявиться, що іноземець порушив вимоги, його візу анулюють. У разі, якщо він перебуває в США, його вишлють з країни.

Реклама

Реклама

У Держдепартаменті зазначили, що з моменту інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року відомство анулювало в два рази більше віз, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому кількість анульованих студентських віз зросла в чотири рази.