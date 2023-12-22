Політика

Депутати “Євросолідарності” хочуть подати в суд на Стефанчука через “блокування відряджень”

22 Грудня 2023 18:23
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рада

Депутати «Європейської Солідарності» підготували позов до суду щодо бездіяльності голови Верховної Ради Руслана Стефанчука через «блокування міжпарламентської діяльності опозиційних політиків».

Про це повідомила Ірина Геращенко.

У позові, як стверджує Геращенко, зібрані «факти блокування її роботи» у складі офіційної делегації в ПА ОБСЄ, де вона представляє «Євросолідарність», також блокування її відряджень на політичні асамблеї Європейської Народної Партії тощо.

«Попри вчасно подані запрошення і всі офіційні документи, голова ВР свавільно не підписував відряджень, при цьому не надаючи жодних відповідей на свої дії», — заявила парламентарка.

І додала, що депутати «Європейської Солідарності» повʼязують дії Стефанчука «з подвійними стандартами, які він, як голова ВР, демонструє саме до опозиційних політиків».

«Ми не дозволимо Стефанчуку, керованому ОП, сегрегувати міжпарламентські делегації й блокувати міжпарламентську діяльність наших депутатів», — заявила Геращенко.


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