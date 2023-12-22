Депутати “Євросолідарності” хочуть подати в суд на Стефанчука через “блокування відряджень”

Депутати «Європейської Солідарності» підготували позов до суду щодо бездіяльності голови Верховної Ради Руслана Стефанчука через «блокування міжпарламентської діяльності опозиційних політиків».

Про це повідомила Ірина Геращенко.

У позові, як стверджує Геращенко, зібрані «факти блокування її роботи» у складі офіційної делегації в ПА ОБСЄ, де вона представляє «Євросолідарність», також блокування її відряджень на політичні асамблеї Європейської Народної Партії тощо.

«Попри вчасно подані запрошення і всі офіційні документи, голова ВР свавільно не підписував відряджень, при цьому не надаючи жодних відповідей на свої дії», — заявила парламентарка.

І додала, що депутати «Європейської Солідарності» повʼязують дії Стефанчука «з подвійними стандартами, які він, як голова ВР, демонструє саме до опозиційних політиків».

«Ми не дозволимо Стефанчуку, керованому ОП, сегрегувати міжпарламентські делегації й блокувати міжпарламентську діяльність наших депутатів», — заявила Геращенко.