Суспільство

Депутати пропонують перенести 8 березня на 25 лютого

14 Лютого 2023 10:08
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свято

У Верховній Раді пропонують скасувати святкування 8 березня, Першотравня та Дня перемоги.

Відповідний проект закону зареєстрували парламентарі Оксана Савчук (обиралася від “Свободи”), низка депутатів від “Голосу” – Наталія Піпа, Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин, а також “Слуга народу” Ростислав Тістик.

У цьому проекті замість 8 березня пропонується встановити 25 лютого нове державне свято та офіційний вихідний – День української жінки. Дата обрана на честь дня народження Лесі Українки.

Вихідним днем пропонується зробити 9 березня – день народження Тараса Шевченка.

Крім цього, депутати хочуть скасувати святкування Дня праці 1 травня та Дня перемоги 9 травня. За їхнім проектом слід відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, але при цьому не оголошувати вихідний цього дня.

Також у проекті сказано про те, що можна зробити вихідним другу неділю травня, на честь Дня матері.


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