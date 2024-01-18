Кримінал

Депутат Полтавської облради Корецький досі володіє бізнесом у Росії – NGL

18 Січня 2024 21:17
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росія, бізнес

Депутат Полтавської обласної ради від фракції Батьківщина Микола Корецький, очільник одного з найбільших в Україні виробників комунальної техніки Альфатекс, досі має бізнес у Росії, йдеться в розслідуванні NGL.

За інформацією видання, наразі він володіє кількома підприємствами в Росії та готелем Русь у Підмосков’ї, де періодично зупиняються російські окупанти.

У матеріалі йдеться про те, що бізнес із Росією він почав ще в 90-х роках. Тоді бізнесмен займався перепродажем у РФ кременчуцьких вантажівок КрАЗ, а також розвивав дилерську мережу.

Після вторгнення Росії в Україну 2014 року, бізнесмен перетворив свою компанію Альфатекс на машинобудівне підприємство з виробництва комунальної спецтехніки, де використовували як запчастини МАЗ, так і інших іноземних виробників.

При цьому Крецький не відмовився від російських активів після початку агресії РФ проти України — у 2014 році. І навіть після повномасштабного вторгнення його підприємства продовжують роботу в Росії.

За даними NGL, наразі Корецький є єдиним власником компанії КрАЗ-Ростов. За 2022 рік чистий прибуток компанії склав близько 50 тисяч доларів.

Однак це не єдине підприємство, яким володіє депутат. Зокрема, у нього є підприємство з оренди нерухомості  Актив-Плюс, яке зареєстроване в Кемерові.

Також Корецький володіє 80% компанії КрАЗ у Нижньому Новгороді. У 2022 році ця компанія задекларувала понад 56 тисяч доларів доходу і близько восьми тисяч доларів прибутку.

При цьому він також досі є співзасновником фірми РусКрАЗ, яка з 2007 року імпортувала автомобілі з України. За даними видання, це підприємство продовжує працювати на автомобільному ринку РФ, у 2022 році її прибуток склав 74,1 тисячі доларів.

Крім бізнесу в автомобільній сфері, Корецький володіє і готелем Русь, який розташований за 30 кілометрів від Москви. Він заснував його у 2006 році, продовжує працювати донині. Ніч у готелі коштує від 2740 рублів до 3900 рублів.

У квітні 2022 року за адресою готелю Олександр Лапонов, якого Корецький призначив у минулому директором Русь, створив ще одну компанію. Однак засновником там значиться тільки він, не депутат. При цьому ця компанія Корецького не ліквідована досі й отримала 124 тисячі доларів виручки за 2022 рік.

Журналісти також вказують на те, що цей готель розташований поруч із місцем дислокації військової частини 60-ї бригади управління 1 гвардійської танкової армії Західного військового округу Сухопутних військ РФ. Судячи з відгуків, у готелі зупиняються військові РФ.

У коментарі NGL Корецький заявив, що не може закрити бізнес у РФ.

«Як я можу це зробити (закрити бізнес). Що ви мене провокуєте? Якщо вас це турбує, я вам дам доручення — з’їздіть і закрийте (бізнес)», — відповів він.

Пізніше Корецький надіслав NGL.media повідомлення, де коротко описав проблеми, які має зі своїми російськими компаніями.

«Свого часу я був дистриб’ютором КрАЗу в країнах СНД. Тому там було відкрито мною понад 30 фірм для продажу КрАЗів. Це всім відома історія. І ніякого фурору вона не зробить. Фірми, які залишилися незакритими, не працюють. По них тривають різні суди з контрагентами (хтось не заплатив за автомобілі нам, десь директор утік… тривають суди). З 2014 року судитися в Росії стало ще гірше… тому справи не закривають… якось так. А з 2022 року навіть працівники моїх російських фірм зі мною практично не спілкуються, бо їм за це світить в’язниця. Такі справи… Амінь», — написав Корецький.

NGL.media звернулася із запитом до Міністерства юстиції України, щоб отримати офіційне роз’яснення щодо того, яким чином наразі українці можуть закрити бізнес або вийти із засновників підприємств у Росії. У відповідь отримали лише пораду «звернутися до компетентних органів РФ з даного питання безпосередньо або через уповноважену особу».


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