Політика

Деокупацію Криму заплановано на 2023 рік – Забродський

28 Листопада 2022 21:27
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крим

Українське командування не просто вважає за можливе, а й готує операцію з деокупації Криму на 2023 рік. Коли саме вона може початися, залежить від тих битв, які ЗСУ ще потрібно виграти. Про це у коментарі виданню The Economist заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайло Забродський.

«Якби ми телеграфували про наші плани в соцмережах та по телебаченню, ми б нічого не досягли», – цитує Забродське видання.

Він заявив, що щодо Криму українське командування розробило тактику, яка може спрацювати. При цьому, за його словами, Україна не має наміру вступати у «безглузду лобову атаку на Крим». Забродський зазначив, що є й інші «цікаві» можливості загальновійськового маневру із застосуванням сухопутних військ, морського десанту та ударів з повітря.

Неназвані джерела The Economist у Збройних силах України також підтверджують, що запланована операція з деокупації Криму залишається актуальною.


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