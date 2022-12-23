Дениса Майданова засуджено на 15 років з конфіскацією

За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засуджено депутата Держдуми РФ Дениса Майданова.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.

Як повідомляє СБУ, 15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім цього, 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».

Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України.

Адже відповідні рішення держдуми рф вище військово-політичне керівництво росії використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України.

“На підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна”, – йдеться у повідомленні.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території рф, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Розслідування проводили слідчі СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.