День військового капелана: духовний фронт, який не мовчить під обстрілами

12 жовтня в Україні відзначають День військового капелана – свято людей, які підтримують воїнів на передовій не зброєю, а молитвою і вірою. Вони поруч у найтяжчі миті, ділять із бійцями окопи, тривоги, втрати й надії. Їхня місія – тримати духовний фронт там, де кожен день вирішується питання життя і смерті.
До цього дня відомий український письменник Леонід Логвиненко презентував свою нову книгу “Капелани”.
Ось як сам автор описує своє видання:
“Капелани” — це фотоальбом і літопис.
Світлини й тексти про священників, які тримають фронт духовно, про людей, що несуть Слово туди, де лунають вибухи.
Це книга про силу молитви, мужність і світло, яке не згасає навіть у найтемнішу ніч.”