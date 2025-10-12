День військового капелана: духовний фронт, який не мовчить під обстрілами

12 жовтня в Україні відзначають День військового капелана – свято людей, які підтримують воїнів на передовій не зброєю, а молитвою і вірою. Вони поруч у найтяжчі миті, ділять із бійцями окопи, тривоги, втрати й надії. Їхня місія – тримати духовний фронт там, де кожен день вирішується питання життя і смерті.

До цього дня відомий український письменник Леонід Логвиненко презентував свою нову книгу “Капелани”.

Ось як сам автор описує своє видання:

