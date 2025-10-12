        Суспільство

        День військового капелана: духовний фронт, який не мовчить під обстрілами

        Віктор Алєксєєв
        12 Жовтня 2025 12:32
        читать на русском →
        Капелан о. Євген Ворона тримає в руках книгу “Капелани” на розвороті, присвяченому саме йому / Фото з Facebook Леонід Логвиненко
        Капелан о. Євген Ворона тримає в руках книгу “Капелани” на розвороті, присвяченому саме йому / Фото з Facebook Леонід Логвиненко

        12 жовтня в Україні відзначають День військового капелана – свято людей, які підтримують воїнів на передовій не зброєю, а молитвою і вірою. Вони поруч у найтяжчі миті, ділять із бійцями окопи, тривоги, втрати й надії. Їхня місія – тримати духовний фронт там, де кожен день вирішується питання життя і смерті.

        До цього дня відомий український письменник Леонід Логвиненко презентував свою нову книгу “Капелани”.

        Ось як сам автор описує своє видання:

        Реклама
        Реклама

        “Капелани” — це фотоальбом і літопис.
        Світлини й тексти про священників, які тримають фронт духовно, про людей, що несуть Слово туди, де лунають вибухи.
        Це книга про силу молитви, мужність і світло, яке не згасає навіть у найтемнішу ніч.”


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини