День пам’яті захисників України: Зеленський нагадав, скільки років триває боротьба

Сьогодні, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський опублікував заяву з нагоди Дня пам’яті захисників України. Він нагадав, що країна продовжує боротьбу від 2014 року і нині захищається у повномасштабній війні.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

“Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається”, — написав Зеленський.

День пам’яті захисників України

День пам’яті захисників в Україні започаткували в 2019 році. З 29 серпня пов’язаний один із найтрагічніших моментів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.

Тоді російські військові порушили домовленості й колони українських військових розстріляли, коли вони йшли так званим “зеленим коридором” через соняшникове поле. Традиційним символом Дня пам’яті захисників став соняшник.