День пам’яті дітей-жертв агресії: Зеленський назвав кількість убитих Росією дітей

4 червня — Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії та День вшанування пам’яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України. Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 707 українських дітей, ще 2548 дістали поранення. Лише офіційно в Україні розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей, вчинених внаслідок російської агресії.

Про це заявили Президент України Володимир Зеленський та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

“Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть — дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини”, — наголосив президент.

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 2548 дітей дістали поранення внаслідок російської агресії. Наразі в Україні розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених через російську агресію.

Про підозру повідомлено 234 військовослужбовцям РФ та іншим причетним особам, до суду скеровано обвинувальні акти щодо 108 осіб, а також уже є вироки.

Він наголосив, що правоохоронці мають встановити кожного, хто віддавав накази, планував удари або безпосередньо брав участь у злочинах проти українських дітей. Для таких злочинів не існує строку давності.