Демократи змогли отримати абсолютну більшість у Сенаті США

Сенатор-демократ Рафаель Уорнок перемагає у другому турі виборів у сенат у штаті Джорджія, повідомляє Associated Press.

Уорнок переміг республіканця Хершела Уокера, якого підтримував колишній президент Дональд Трамп.

Згідно з телеканалом CNN, Уорнок набирає 50,8% голосів, у його суперника – 49,2%.

Вибори у Джорджії відігравали ключову роль, оскільки саме там визначалося, яка партія отримає більшість у Сенаті.

З перемогою Уорнока у другому турі демократи отримають більшість у Сенаті. Тепер у них буде 51 місце проти 49 республіканців і їм більше не потрібно буде покладатися при ухваленні рішень на віце-президента США Камалу Харріс.

Контроль над Палатою представників при цьому залишився за республіканцями.