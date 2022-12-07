Демократи змогли отримати абсолютну більшість у Сенаті США

Сенатор-демократ Рафаель Уорнок перемагає у другому турі виборів у сенат у штаті Джорджія, повідомляє Associated Press.
Уорнок переміг республіканця Хершела Уокера, якого підтримував колишній президент Дональд Трамп.
Згідно з телеканалом CNN, Уорнок набирає 50,8% голосів, у його суперника – 49,2%.
Вибори у Джорджії відігравали ключову роль, оскільки саме там визначалося, яка партія отримає більшість у Сенаті.
З перемогою Уорнока у другому турі демократи отримають більшість у Сенаті. Тепер у них буде 51 місце проти 49 республіканців і їм більше не потрібно буде покладатися при ухваленні рішень на віце-президента США Камалу Харріс.
Контроль над Палатою представників при цьому залишився за республіканцями.