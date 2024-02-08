Демократи хочуть використовувати концерти Тейлор Свіфт для залучення виборців, – Politico

Члени Демократичної партії США мають намір використовувати виступи популярної американської співачки Тейлор Свіфт як майданчик для передвиборчої агітації у штаті Флорида.

Про це повідомила газета Politico.

За її даними, демократи планують провести заходи з реєстрації виборців на концертах співачки в Маямі, а також групові прослуховування та караоке-вечірки на честь виходу нового альбому Свіфт, який очікується 19 квітні. Про анонс нової платівки співачка оголосила під час нагородження щорічної музичної премії Ґреммі 2024.

Представники партії також мають намір звернутися безпосередньо до Тейлор Свіфт, щоб вона використовувала концерти в Маямі як платформу для обговорення соціальних проблем, на яких акцентують демократи.

Як зазначає Politico, подібні кроки з боку партії демонструють її ослаблене становище в мінливому штаті, який тепер схиляється до підтримки республіканців. Останні мають більшість у законодавчих зборах Флориди. На президентських виборах 2016 і 2020 років у цьому штаті переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп.

До того ж співачка вирішила провести три концерти в Маямі менш ніж за місяць до листопадових виборів 2024 року. Демократи також організовують голосування у Флориді навколо недільних заходів Суперкубка, оскільки Тревіс Келсі, хлопець Свіфт і нападаючий у команді Канзас-Сіті Чіфс, братиме участь у великій грі.