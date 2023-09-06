Суспільство

Делегація Конгресу США у Гаазі обговорить ордер на арешт Путіна

6 Вересня 2023 21:51
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путін, сша, гаага

Делегація Конгресу США зустрінеться з головним прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі у четвер і обговорить обвинувачення у воєнних злочинах в Україні російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Делегація на чолі з конгресменом Майклом МакКолом, республіканським головою Комітету у закордонних справах Палати представників, розмовлятиме із головним прокурором МКС Карімом Ханом.

МакКол сказав, що «30 000 (українських – ред.) дітей було вилучено із їхніх сімей і піддано ідеологічній обробці в Росії». За його словами, Вашингтон шукав спосіб «допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідданих, щоб довести справу проти Путіна».

На запитання, чи є достатньо доказів для звинувачення в геноциді Росії , яка стверджує, що вона веде оборонну війну проти Заходу в Україні, члени американської делегації порівняли ситуацію із нацистською окупацією Європи під час Другої світової війни.

«Коли ви намагаєтеся стерти культуру, народ і релігію, це є визначенням геноциду», – сказав МакКол.


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