Дефіцит зброї та амуніції створює складнощі на фронті – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит зброї та амуніції створює виклики на полі бою.

Про це він розповів в інтерв’ю для Sky TG24.

Глава держави зазначив, що наразі ініціатива на фронті в України. За його словами, українці повільно, проте крок за кроком витісняють країну-агресора Росію зі своєї території.

Водночас він зауважив, що брак зброї, амуніції та протиповітряної оборони створює труднощі.

«Складність у тому, що поля заміновані. Складність у тому, що є дефіцит зброї та амуніції, особливо великий дефіцит ППО», — сказав президент.

Зеленський додав, що попереду зима, яка може стати викликом для всіх громадян України, цивільних осіб, «простих людей, які працюють», та українських військових.

«Цю зиму нам потрібно пройти гідно, не втративши ініціативи, яку ми маємо на полі бою», — підкреслив Зеленський.