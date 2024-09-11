Дебати у США: Трамп ухилився від відповіді, Гарріс заявила про підтримку України

Кандидат у президенти США Камала Гарріс заявила про підтримку України, а кандидат у президенти США Дональд Трамп, за її словами, здасться за 24 години після того, як очолить країну. Коли ведучий дебатів запитав Трампа, чи хочете ви, щоб Україна виграла війну, він двічі ухилився від прямої відповіді, сказавши, що в інтересах США, щоб війна закінчилися.

За цим можна було спостерігати на прямій трансляції дебатів між Трампом та Гарріс.

Трамп також заявив, що зможе завершити війну в Україні ще до того, як вступить на посаду: “Що я зроблю, я поговорю з одним, поговорю з другим, я зберу їх разом”.

“Я хочу, щоб ця війна зупинилася, я хочу щоб люди не вмирали мільйонами.

Ми дуже багато грошей дали Україні, більше ніж Європа. Якщо ви подивитеся, цифра величезна.

Я маю добрі відносини і з Путіним, і з Зеленським. Вони поважають мене, і не поважають Байдена і навіть не спілкуються з ним.

Ми зараз граємося з вогнем щодо Третьої світової”.

Трамп нагадав, що в Путіна є ядерна зброя і можливо він її використає, а можливо ні.

Трамп також повторив неправдиву заяву про те, що Гарріс відрядили для переговорів з Путіним і щоб запобігти війні між Росією та Україною.

Гарріс заявила: “Причина, з якої Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, в тому, що він просто здасться.

Я зустрічалася з Зеленським за кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну. Я поділилася з ним даними американської розвідки про те, як він може захистити себе.

Через кілька днів я поїхала на східний фланг НАТО до Польщі та Румунії.

Ми об’єднали 50 країн, щоб підтримати Україну.

Завдяки нашій підтримці, ППО, боєприпасам, артилерії, “Джавелінам”, танкам “Абрамс”, які ми надали, Україна має можливість захищатися.

Ми розуміємо важливість НАТО, і того, що зробили, щоб зберегти здатність українців боротися за незалежність. Інакше Путін сидів би в Києві і дивився на решту Європи, починаючи з Польщі”.

Гарріс наголосила, що США повинні залишатися лідером, щоб захищати міжнародні права і правила.