Економіка

Де сьогодні не буде світла на Харківщині

24 Жовтня 2022 11:27
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електропостачання

В 11 громадах Харківщини 24 жовтня можуть тимчасово вимкнути світло.

Про це Суспільному Харків повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

“Розпорядження Північного регіонального диспетчерського центру — ввести графік аварійних відключень у

  • Лозівському,
  • Золочівському,
  • Краснокутському,
  • Чугуївському районах електричних мереж.

Відключення не має тривати довше чотирьох годин”, — сказала Шевченко.

До районів електромереж, які вказані у списку обленерго, належать громади: Олексіївська, Первомайська, Біляївська, Лозівська, Близнюківська, Золочівська, Краснокутська, Чугуївська, Новопокровська, Малинівська, Чкаловська.

В яких саме громадах не буде світла, в обленерго не уточнюють.


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