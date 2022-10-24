Де сьогодні не буде світла на Харківщині

В 11 громадах Харківщини 24 жовтня можуть тимчасово вимкнути світло.
Про це Суспільному Харків повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.
“Розпорядження Північного регіонального диспетчерського центру — ввести графік аварійних відключень у
- Лозівському,
- Золочівському,
- Краснокутському,
- Чугуївському районах електричних мереж.
Відключення не має тривати довше чотирьох годин”, — сказала Шевченко.
До районів електромереж, які вказані у списку обленерго, належать громади: Олексіївська, Первомайська, Біляївська, Лозівська, Близнюківська, Золочівська, Краснокутська, Чугуївська, Новопокровська, Малинівська, Чкаловська.
В яких саме громадах не буде світла, в обленерго не уточнюють.