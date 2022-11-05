Харків

Де не буде світла на Харківщині 5 листопада

5 Листопада 2022 11:24
63
електропостачання, харків

Сьогодні, 5 листопада, з 6 години ранку обленерго у деяких регіонах України отримали від Диспетчерського центру НЕК “Укренерго” обсяги для обмеження електропостачання у форматі ГПВ для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Енергетики просять українців про розуміння та підтримку. Можливі відхилення від графіка.

Світло вимикатимуть приблизно на три години. Графік з адресами та часом складається з 12 черг. У компанії зазначають, що можуть бути незначні відхилення від часу та просять мешканців області поставитися з розумінням такої ситуації.

  • 1 черга – 08:00-11:00
  • 2 черга – 09:00-12:00
  • 3 черга – 10:00-13:00
  • 4 черга – 11:00-14:00
  • 5 черга – 12:00-15:00
  • 6 черга – 13:00-16:00
  • 7 черга – 14:00-17:00
  • 8 черга – 15:00-18:00
  • 9 черга – 17:00-20:00
  • 10 черга – 18:00-21:00
  • 11 черга – 19:00-22:00
  • 12 черга – 07:00-10:00

Детальний графік можна переглянути за посиланням на сайті компанії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
5 Листопада 2022 12:21
63

Збройні сили РФ перевантажені, “мобіки” йдуть на фронт без підготовки, – Британська розвідка

5 Листопада 2022 14:29
43

Окупанти покинули Херсонську ОДА, в будівлі нікого не лишилося
5 Листопада 2022 13:19
59

Іран визнав, що передав дрони до Росії 
5 Листопада 2022 11:24
63

Де не буде світла на Харківщині 5 листопада
5 Листопада 2022 10:18
41

Росія втратила ще 600 окупантів та 8 танків

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

усі думки