Де не буде світла на Харківщині 5 листопада

Сьогодні, 5 листопада, з 6 години ранку обленерго у деяких регіонах України отримали від Диспетчерського центру НЕК “Укренерго” обсяги для обмеження електропостачання у форматі ГПВ для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Енергетики просять українців про розуміння та підтримку. Можливі відхилення від графіка.

Світло вимикатимуть приблизно на три години. Графік з адресами та часом складається з 12 черг. У компанії зазначають, що можуть бути незначні відхилення від часу та просять мешканців області поставитися з розумінням такої ситуації.

1 черга – 08:00-11:00

2 черга – 09:00-12:00

3 черга – 10:00-13:00

4 черга – 11:00-14:00

5 черга – 12:00-15:00

6 черга – 13:00-16:00

7 черга – 14:00-17:00

8 черга – 15:00-18:00

9 черга – 17:00-20:00

10 черга – 18:00-21:00

11 черга – 19:00-22:00

12 черга – 07:00-10:00

Детальний графік можна переглянути за посиланням на сайті компанії.