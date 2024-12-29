ДБР знову затримала і доставила до Києва командира 211 бригади ЗСУ

Оголошено про підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України Олегу Побережнюку. Його звинувачують у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану або бойової обстановки (ч. 4 ст. 426 КК України), повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, командир з лютого по липень 2024 року знав про випадки катувань і нелюдського поводження з підлеглими, які здійснював командир одного з взводів. Однак, він не вжив жодних заходів для притягнення офіцера до відповідальності, чим фактично покривав порушення.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. Наразі його затримано, триває розгляд питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше підозри були висунуті як командиру взводу, що знущався над військовослужбовцями, так і командиру бригади за бездіяльність у цій ситуації.

Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.