Кримінал

ДБР знову затримала і доставила до Києва командира 211 бригади ЗСУ
29 Грудня 2024 14:05
читать на русском →
зсу
Затримано та повідомлено про нову підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами / Фото Офіс Генпрокурора

Оголошено про підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України Олегу Побережнюку. Його звинувачують у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану або бойової обстановки (ч. 4 ст. 426 КК України), повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, командир з лютого по липень 2024 року знав про випадки катувань і нелюдського поводження з підлеглими, які здійснював командир одного з взводів. Однак, він не вжив жодних заходів для притягнення офіцера до відповідальності, чим фактично покривав порушення.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. Наразі його затримано, триває розгляд питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше підозри були висунуті як командиру взводу, що знущався над військовослужбовцями, так і командиру бригади за бездіяльність у цій ситуації.

Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Грудня 2024 17:05

Сили оборони України відбили понад 100 атак ворога з початку доби
29 Грудня 2024 17:19

Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію
29 Грудня 2024 16:03

Російська пропаганда поширює фейк про українського льотчика, який нібито здався в полон
29 Грудня 2024 14:05

ДБР знову затримала і доставила до Києва командира 211 бригади ЗСУ
29 Грудня 2024 13:47

Президент Азербайджану заявив, що літак, який розбився, був обстріляний з Росії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки