ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК на хабарі

Начальник Тернопільського РТЦК вимагав у підприємця хабар за відстрочку від армії.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

“Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар – талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тис. доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримала посадовця 21 жовтня після отримання талонів на пальне. В його авто було виявлено та вилучено крім талонів ще 13 тис. доларів США та 73 тис. грн готівкою.У службовому кабінеті виявили паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину.

Військкому вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Якщо його вину доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.