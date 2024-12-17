ДБР розпочало розслідування щодо знущання та здирництва у 211 бригаді

Державне бюро розслідувань (ДБР) ініціювало кримінальне провадження щодо можливих фактів застосування посадовими особами 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України нестатутних методів впливу та насильства щодо підлеглих.

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Офіс генерального прокурора.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження 16 грудня. Слідство вивчатиме матеріали службових перевірок, проведених Міністерством оборони України, а також повідомлення в медіа та соціальних мережах про знущання над бійцями бригади.

ДБР зазначає, що до цього моменту не отримувало жодних офіційних звернень від бійців бригади або посадових осіб стосовно цієї ситуації. Водночас, відомство закликає військовослужбовців негайно звертатися з офіційними скаргами щодо подібних випадків для оперативного реагування та запобігання порушенням у майбутньому.

Окрім цього, Національна поліція розслідує причетність керівництва бригади до примусу підлеглих будувати особистий будинок командира в Хмельницькій області, замість виконання бойових завдань.

17 грудня командиру частини, Олегу Побережнюку, було оголошено підозру у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва власного будинку замість виконання бойових завдань у зонах активних бойових дій. Офіційно їх було відряджено до Миколаївської області, де вони нібито виконували обов’язки, але насправді не перебували в цій місцевості. Військові отримали зарплату та бойові виплати на суму майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в частині, за місцем проживання командира та військовослужбовців, а також на об’єкті будівництва. Вилучено документацію та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність, зазначають в ОГП.