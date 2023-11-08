ДБР розглядає чотири версії загибелі помічника Залужного

Державне бюро розcлідувань розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, пріоритетною є – нещасний випадок.

Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону.

“У кримінальному провадженні наразі висунуто 4 можливі версії вказаних подій. Основна версія – нещасний випадок, що трапився в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм.

Друга версія, яку розглядає слідство – умисне вбивство, завершений замах на вбивство членів його родини Частякова, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок на замовлення спецслужб Росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні.

Ще одна версія – умисне вбивство Частякова, вчинене на грунті неприязних відносин (могла бути помста чи ревнощі зі сторони колег по службі).

Четверта версія – здійснення замаху на умисне вбивство іншої, ніж Частяков військової службової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ”, – повідомила Сапьян.