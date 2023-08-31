ДБР продовжує розслідування щодо стрілянини у Дніпрі: необхідно точно визначити, хто був за кермом авто

У Державно бюро розслідувань наразі не можуть точно сказати, хто був за кермом Jaguar в Дніпрі, пасажира якого вбив патрульний.

Про це розповіла в ефірі телемарафону радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.

За її словами, потрібно проаналізувати абсолютно всі відео, які вилучили із камер “Безпечне місто”, аби сказати: хто саме був за кермом, коли та як це трапилося.

“Є відеоматеріали, де зафіксовані порушення ПДР цією автівкою. В них зафіксовано стоп-кадром, що саме чоловік перебував за кермом. З іншого боку, є відео з телефонів дітей, де нібито на місці водія перебуває безпосередньо жінка. Я не можу вам зараз сказати, хто був за кермом”, – повідомила Сап’ян.

Також представниця ДБР припустила, що жінка, яка була у салоні авто, ймовірно, буде проходити як свідок та учасник цих подій. Її допитають у межах кримінального провадження.

“Але щодо порушень законодавства кримінального, провадження можливого щодо неї або, наприклад, підозри – цим займається Національна поліція. Тому що в компетентності і підслідності ДБР саме правоохоронні структури. А цивільні громадяни – це вже робота Нацполу”, – додала вона.

Сап’ян також зауважила, що слідство не може бути голослівним. Необхідно провести низку експертиз та дочекатися їхніх результатів.