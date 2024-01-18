ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича

Правоохоронці оголосили в розшук близького родича львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Обидва є підозрюваними у справі про закупівлі Міністерства оборони.

Про це повідомила радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в етері телемарафону «Єдині новини».

Мова йдеться про сина бізнесмена Романа Гринкевича.

За даними ДБР, він не перетинав кордон, тож правоохоронці закликали повідомити його місцеперебування. Зазначається, що вчора, 17 січня, підозру оголосили пʼятьом членам угруповання, наразі переховується лише Гринкевич-молодший.