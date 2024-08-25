ДБР намагається з’ясувати, яким чином Дмитрук втік з України. Підозрюють прикордонників

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян. Мова йде про Артема Дмитрука.

Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри.

Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

Як повідомлялося, нардеп Артем Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Того ж дня його бачили у поліції міста Штефан-Воде (Молдова).

Сьогодні Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.