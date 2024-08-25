Кримінал

ДБР намагається з’ясувати, яким чином Дмитрук втік з України. Підозрюють прикордонників
25 Серпня 2024 20:17
читать на русском →
дбр, слуга народу
Слідчі ДБР проводять обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби / Фото ДБР

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян. Мова йде про Артема Дмитрука.

Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри.

Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

Як повідомлялося, нардеп Артем Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Того ж дня його бачили у поліції міста Штефан-Воде (Молдова).

Сьогодні Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Серпня 2024 20:17

ДБР намагається з’ясувати, яким чином Дмитрук втік з України. Підозрюють прикордонників
25 Серпня 2024 20:50

Білорусь зосередила значні сили на кордоні з Україною. Заява МЗС
25 Серпня 2024 19:44

“Корона” повернулася: захворюваність в Україні збільшилася у 13 разів
25 Серпня 2024 19:31

Загиблий під завалами в Краматорську – громадянин Великої Британії
25 Серпня 2024 17:20

Після втечі Дмитрука Генпрокурор оголосив йому про підозру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки