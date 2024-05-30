Кримінал

ДБР хоче повертати військових на позиції, а не відкривати справи про СЗЧ

30 Травня 2024 14:47
армія, дбр
Директор ДБР Олексій Сухачов / Фото: ДБР

ДБР працює над механізмом, який дасть змогу повертати на службу військових, що залишили її, замість того, щоб порушувати проти них справу про самовільне залишення частини.

Про це сказав директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі “Інтерфакс-Україна”.

“Наше завдання — сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби”, — заявив він і додав, що пріоритет у цьому питанні надають профілактичним заходам та роз’яснювальній роботі.

За його словами, ДБР спільно з Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією відпрацювали спеціальний комплекс заходів.

Він дає змогу оперативно встановити місце перебування кожного військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і повернути його назад.

За січень-лютий 2024 року правоохоронці розпочали 4,6 тисячі справ за ст. 407 Кримінального кодексу України про самовільне залишення частини (СЗЧ). Кількість таких справ зростає.


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